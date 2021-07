Stand: 28.07.2021 09:29 Uhr Serengeti-Park: Breitmaulnashorn-Kinder dürfen in Freigehege

Gleich dreimal hat es im Serengeti-Park in Hodenhagen (Heidekreis) in diesem Jahr Nachwuchs bei den Breitmaulnashörnern gegeben. Von der kommenden Woche an sollen die Jungtiere nun täglich für Besucher zu sehen sein. Nach der ersten Zeit im Stall seien die Kälber inzwischen groß genug, um nach und nach das Gehege und die Freianlage zu erkunden, teilte der Park mit. Am Mittwochmorgen habe die Tierpflegerin die Herde mit den Jungtieren aus dem Stall gelassen. Am 31. Januar und 6. Februar wurden die Weibchen "Zawadi" und "Salma", am 30. April der kleine Bulle Kai geboren. Er ist den Angaben zufolge das 51. Breitmaulnashorn, das seit der Gründung des Parks im Jahr 1974 in Hodenhagen geboren wurde. Wegen seiner weitläufigen Flächen und der naturnahen Haltung kann der Serengeti-Park nach eigenen Angaben weltweit die zweitbesten Zuchterfolge vorweisen. Nur der San Diego Zoo in Kalifornien verzeichnet höhere Geburtenraten. Aktuell soll es noch rund 20.000 Breitmaulnashörner in freier Wildbahn geben. Fast die ganze Population lebt in nur vier afrikanischen Ländern: Südafrika, Namibia, Zimbabwe und Kenia.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.07.2021 | 13:30 Uhr