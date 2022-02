Stand: 25.02.2022 09:18 Uhr Seniorin fährt bei Suderburg auf Lkw auf und stirbt

Eine 83 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall im Landkreis Uelzen tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr die Frau auf einer Kreisstraße bei Suderburg auf einen landwirtschaftlichen Lkw auf. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, sollen nun Sachverständige rekonstruieren. Vermutlich war der Lkw mit Anhänger kurz vor dem Unfall von einem Feld auf die Straße abgebogen.

