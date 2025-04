Stand: 15.04.2025 12:58 Uhr Senioren bestohlen: Dieb schlägt viermal zu

Die Polizei im Landkreis Stade sucht nach einem Mann, der sich vermutlich in gleich vier Häuser eingeschlichen hat, um Schmuck zu stehlen. Der Mann habe am Montag bei mehreren älteren Personen in Stade und Himmelpforten an der Tür geklingelt und angegeben, Trödel ankaufen zu wollen, so die Polizei. Die Geschädigten hätten den Unbekannten gutgläubig in ihre Häuser gelassen. Laut Polizei stahl der Mann an allen vier Tatorten Schmuckschatullen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Den Geschädigten zufolge ist der Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und kräftig. Die Polizei Stade warnt erneut davor, Unbekannte ins Haus zu lassen. "Fertigen Sie diese an der Haustür ab und lassen Sie sich nicht überreden", sagt Sprecher Rainer Bohmbach. Im Zweifelsfall sollte sofort der Polizei-Notruf 110 gewählt werden.

