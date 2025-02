Stand: 18.02.2025 16:04 Uhr Klaus Renken aus Lauenbrück weiter vermisst - Suche mit Tauchern

Bei der Suche nach dem seit dem 6. Februar vermissten 74-jährigen Klaus Renken aus Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) gibt es eine neue Spur. Nach Angaben der Polizei haben Personenspürhunde in einem unwegsamen Moorgebiet zwischen dem Mobilheimpark Aukamp und dem Wümmeweg angeschlagen. Es kamen erneut Taucher im Einsatz. Am Wochenende war der Hund des Vermissten gefunden worden. Daraufhin hatte die Polizei die Suche nach dem Mann noch einmal intensiviert. Laut Polizei leidet der Mann an Demenz. Die Polizei beschreibt den Vermissten als 1,70 Meter groß. Er soll eine dunkle Pudelmütze und eine olivgrüne Jacke tragen und schulterlange, graue Haare haben. Der 74-Jährige habe ein eher ungepflegtes Äußeres, heißt es.

