Stand: 20.02.2023 19:25 Uhr Senior überquert Gleise im Bahnhof - und bespuckt Polizistin

Ein 77-jähriger Mann hat im Bahnhof Lüneburg die Gleise überquert - und sich damit nach Angaben der Bundespolizei in Lebensgefahr begeben. Auch Warnrufe der Polizisten hätten ihn nicht daran gehindert, die verbotene Abkürzung vom Bahnsteig 2 auf Bahnsteig 1 zu nehmen. Die Beamten stellten den Senior und wollten seine Personalien überprüfen. Der wollte seinen Ausweis aber nicht zeigen und versuchte zu flüchten. Das gelang ihm nicht und er leistete Widerstand gegenüber den Polizisten. In Handschellen musste er den Angaben zufolge schließlich zur Wache gebracht werden. Dabei habe er einer Polizistin ins Gesicht gespuckt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Gegen den 77-Jährigen liegt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige vor. Außerdem ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

