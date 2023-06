Stand: 25.06.2023 14:15 Uhr Senior schlägt in Lüneburg 62-jährige Frau mit Gehhilfe

Ein 84-jähriger Mann hat eine 62-jährige Frau mit seiner Gehhilfe leicht verletzt. Wie die Polizei in Lüneburg am Sonntag mitteilte, ereignete sich die Tat am frühen Samstagmorgen. Ein Hotel an der Soltauer Straße sei wegen eines Feueralarms evakuiert worden, als der Senior, ein Hotelgast, einer neben ihm wartenden 62-Jährigen völlig unvermittelt mit seiner Gehhilfe in den Bauch geschlagen habe. Beide seien anschließend zu Boden gefallen. Gegen den 84-Jährigen, der laut Polizei betrunken gewesen sein soll, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

