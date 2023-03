Stand: 04.03.2023 12:43 Uhr Senior fährt in Steinkirchen gegen Dorfgemeinschaftshaus

Ein 83-Jähriger ist am Freitag in Steinkirchen (Landkreis Stade) mit seinem Auto gegen die Hauswand des Dorfgemeinschaftshauses geprallt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Autofahrer zuvor auf dem Parkplatz der örtlichen Sparkasse gegen ein anderes Fahrzeug und diverse Poller gestoßen, anschließend überfuhr er ein Beet. Die Beamten vermuten, dass der Senior Gas- und Bremspedal verwechselt haben könnte. Der 83-Jährige wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall schwer verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer (04142) 898130 zu melden.

