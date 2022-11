Stand: 17.11.2022 13:46 Uhr Senior aus Scheeßel verliert viel Geld an WhatsApp-Betrüger

Mehr als 5.000 Euro hat ein 61-jähriger Mann aus Scheeßel (Landkreis Rotenburg) am Mittwoch an WhatsApp-Betrüger verloren. Laut Polizei war der Mann von seiner angeblichen Tochter mit einer Kurzmitteilung angeschrieben worden: Sie habe ihr Handy verloren und sei jetzt über eine neue Nummer erreichbar. Ihr Vater möge sie doch bitte unter ihrem neuen Kontakt speichern, hieß es dort. Dann kam das eigentliche Anliegen: Die falsche Tochter könne derzeit keine fälligen Rechnungen überweisen. Sie bat den 61-Jährigen um zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 5.180,80 Euro. Als der Mann später mit seiner echten Tochter sprach, flog der Schwindel auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.11.2022 | 13:30 Uhr