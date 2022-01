Seltener Nachwuchs: Barock-Esel erblickt Licht der Welt Stand: 19.01.2022 16:00 Uhr Der Wildpark Schwarze Berge Rosengarten-Vahrendorf (Landkeis Harburg) freut sich auf besonderen Nachwuchs: Dort wurde jetzt ein Barock-Esel geboren. Die Art gilt als extrem selten.

Weltweit wird die Zahl der Barock-Esel auf knapp 320 Tiere geschätzt - nun also plus einen weiteren: Denn Barock-Eseldame "Annabel" hat nach knapp einem Jahr Tragezeit hat in der Vollmondnacht zu Dienstag den kleinen Hengst zur Welt gebracht. Typisch für seine Art: Die hellgelbe, fast weiße Fellfärbung und die blauen Augen.

Damals für den Adel gezüchtet

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren nun drei Barock-Eseln zur Arterhaltung beitragen können", sagte Tierpfleger Manuel Martens. Barock-Esel tragen ihren Namen, weil sie zur Barock-Zeit gezüchtet wurden. Damals galten helle Tiere als Lichtbringer und besonders der Adel war deshalb auf die speziellen Esel versessen, die etwas größer als ihre grauen Verwandten sind. Einen Namen hat der Nachwuchs noch nicht und auch Besucher müssen sich noch etwas gedulden. Laut Tierpark wird der Neugeborene die ersten Tage vor allem eins tun: ausgiebig schlafen.

