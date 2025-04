Stand: 15.04.2025 12:33 Uhr Seit März vermisst: Keine Spur von Petra S. aus Uelzen

Seit Mitte März wird die 60-jährige Petra S. aus Uelzen vermisst. Bislang gebe es keinen neuen Anhaltspunkt zum Aufenthaltsort der Frau, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen am Dienstag. Petra S. war am 12. März als vermisst gemeldet worden. Sie war mit dem Hund einer Bekannten unterwegs und hatte das Tier noch nach Hause gebracht. Dann verliere sich die Spur, so die Polizei. Mit einem Großaufgebot suchten die Einsatzkräfte am Elbe-Seitenkanal nach der Vermissten und setzten dabei Drohnen, Boote und Spürhunde ein. Die Suche blieb ohne Erfolg und wurde eingestellt. Aktuell gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder einen Suizid, so die Sprecherin. Petra S. ist etwa 1,68 Meter groß, schlank und hat blonde Haare. Am 12. März trug sie einen grauen Wollmantel, einen schwarzen Pullover, dunkelblaue Leggins und Stiefeletten. Hinweise nimmt die Polizei in Uelzen entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min