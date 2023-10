Stand: 11.10.2023 22:21 Uhr Segelboot auf der Elbe gekentert - Mann verletzt gerettet

Ein Segler ist auf der Elbe nahe Damnatz (Landkreis Lüchow-Dannenberg) mit seinem Boot gekentert und dabei leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Mann nach dem Kentern an dem sechs Meter langen Boot festgehalten. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Hafen in Damnatz eingetroffen seien, sei der verunglückte Segler bereits von einem zufällig vorbeifahrenden Motorboot an Bord genommen worden und auf dem Weg in den Hafen gewesen, erklärte die Feuerwehr. Dort wurde er den Angaben zufolge an den wartenden Rettungsdienst übergeben. Der am Bein verletzte und unterkühlte Mann kam in ein Krankenhaus. Sein kaputtes Segelboot wurde geborgen.

