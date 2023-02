Stand: 25.02.2023 11:10 Uhr Seevetal: Zwei Frauen von Auto angefahren - schwer verletzt

In Seevetal im Landkreis Harburg sind zwei Fußgängerinnen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine 44-Jährige und eine 53-Jährige liefen laut Polizei auf dem rechten Fahrbahnrand in Richtung Ohlendorf, als sie ein 74-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw erfasste. Rettungswagen brachten die beiden schwer verletzten Frauen in Krankenhäuser. Die 53-Jährige befinde sich in Lebensgefahr, teilte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen mit. Die Beamten ermitteln jetzt den genauen Unfallhergang. Der Fahrer stand unter Schock und konnte noch keine Angaben zum Unfall machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.02.2023 | 06:30 Uhr