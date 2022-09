Stand: 01.09.2022 14:05 Uhr Seevetal: Supermarkt-Mitarbeiter stellt Ladendiebinnen

In Seevetal (Landkreis Harburg) sind am Mittwoch zwei Frauen bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Die Täterinnen im Alter von 26 und 35 Jahren hatten laut einem Polizeisprecher in einem Supermarkt Bekleidung und Schmuck im Gesamtwert von rund 1.000 Euro in einen Einkaufswagen gelegt. Anschließend versuchten sie, den Markt durch den Eingang zu verlassen. Ein Mitarbeiter hielt die Frauen fest und alarmierte die Polizei. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ware ging zurück in den Markt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.09.2022 | 15:00 Uhr