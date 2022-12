Stand: 17.12.2022 15:19 Uhr Seevetal: Straßenlaternen werden nachts abgeschaltet

Der Rat der Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg hat beschlossen, die Beleuchtung an vielen Straßen in der Nacht auszuschalten. Konkret betrifft das in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr rund 2.100 Leuchten an 270 Straßen. Die Abschaltung beginnt voraussichtlich im Februar 2023 und ist vorerst auf vier Monate begrenzt. Danach soll die Wirksamkeit der Maßnahme überprüft werden. Die Beleuchtung wird lediglich dort abgeschaltet, wo keine wichtigen Knotenpunkte wie Kreuzungen oder Einmündungen sowie Fußgängerüberwege sind. "Ich habe Verständnis dafür, dass diese Abschaltung für manche Menschen eine Umstellung bedeutet. Ich halte diesen Weg aber für vertretbar", sagte Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede (CDU). Viele andere Kommunen seien diesen Weg bereits gegangen.

