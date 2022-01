Stand: 10.01.2022 07:11 Uhr Seevetal: Feuerwehr rettet Mann aus brennendem Haus

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Seevetal-Hörsten (Landkreis Harburg) ist am Sonntag ein Bewohner schwer verletzt worden. Feuerwehrleute retteten den 59-Jährigen aus seiner Wohnung. Er kam mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein zweiter Bewohner konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Das Haus ist nach Polizeiangaben derzeit unbewohnbar, die Brandursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

