Stand: 18.07.2023 09:48 Uhr Seedorf: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Nach Einbrüchen in Zeven und Schleswig-Holstein sind am Montag zwei Männer in Seedorf (Landkreis Rotenburg) festgenommen worden. Ein Augenzeuge hatte während eines Einbruchs das Kennzeichen des mutmaßlichen Täterfahrzeugs notiert und an die Polizei weitergegeben. Die Ermittler stellten daraufhin fest, dass die Täter vermutlich für sechs weitere Einbrüche in Schleswig-Holstein und auch für Einbrüche in Zeven verantwortlich sind. Polizisten observierten die Verdächtigen und konnten schließlich in Seedorf bei Zeven zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren festnehmen. Ein dritter Mann flüchtete. Eine Suche mit einem Hubschrauber blieb erfolglos.

