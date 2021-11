Stand: 29.11.2021 16:12 Uhr Sechs Jahre Haft nach Messerattacke in Lüneburg

Wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Lüneburg am Montag einen Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im vergangenen Juni einen anderen Mann in Lüneburg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hatte. Das Opfer überlebte den Angriff nur durch zwei Notoperationen. Hintergrund für die Tat soll Eifersucht gewesen sein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

