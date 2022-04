Stand: 12.04.2022 07:30 Uhr Schwertransporter blockiert B73 in Stade

Ein festgefahrener Schwertransporter blockiert seit der Nacht die B73 in Stade. Die Straße werde wohl noch bis zum Mittag in beiden Richtungen gesperrt bleiben, heißt es von der Polizei. Der Transporter hat Teile einer Windkraftanlage geladen. Der Fahrer war in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen, das Fahrzeug steckt nun im Seitenraum fest.

