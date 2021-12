Stand: 29.12.2021 15:05 Uhr Schwerer Verkehrsunfall auf der B71 östlich von Uelzen

Zu einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Uelzen sind am Mittwoch auf der Bundesstraße 71 zwischen Suhlendorf und Wellendorf zwei Menschen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 24-jährige Autofahrerin bei der Auffahrt auf die Bundesstraße den Pkw eines 39-Jährigen übersehen. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Personen teils schwer verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.12.2021 | 15:00 Uhr