Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 bei Garlstorf

Auf der A7 kam es bei Garlstorf (Landkreis Harburg) zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Personen. Am Morgen wechselte die Fahrerin eines Kleintransporters auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen herannahenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kleintransporter geriet dadurch ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen das Heck eines Sattelaufliegers und schließlich gegen die Betongleitwand in der Fahrbahnmitte. Die Fahrerin und ihre Beifahrer wurden dadurch lebensgefährlich verletzt. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen. Mit im Kleintransporter befanden sich drei Hunde. Einer von ihnen verstarb bei dem Unfall. Der Fahrer des Pkw sowie der Fahrer des Sattelzuges blieben unverletzt. Unmittelbar nach dem Unfall kam es im nachfolgenden Verkehr zu einem Auffahrunfall, wobei sich zwei Personen leicht verletzten und in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die A7 musste für die Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden.

