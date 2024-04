Stand: 24.04.2024 07:32 Uhr Schwerer Unfall auf der A7: Beifahrerin verstorben

Nach einem schweren Autounfall auf der A7 an der Anschlussstelle Bispingen (Heidekreis) am Dienstag vergangener Woche ist eine 24-jährige Frau jetzt verstorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag die Beifahrerin bereits am Freitag in einem Hamburger Krankenhaus ihren Verletzungen. Bei dem Unfall war der 29-jährige Fahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Heck eines Lkw gefahren. Dabei wurde er schwer, die Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Steuer eingeschlafen.

