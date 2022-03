Stand: 09.03.2022 10:09 Uhr Schwerer Unfall am Buchholzer Dreieck

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Buchholzer Dreick im Landkreis Harburg ist am Dienstagabend ein 52-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Am Übergang von der A1 zur A261 kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn ab. Der Lkw kippte auf die Seite und der Fahrer wurde eingeklemmt. Über Stunden waren Einsatzkräfte der Feuerwehr damit beschäftigt, ihn zu befreien. Die Vollsperrung im Buchholzer Dreieck dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

VIDEO: Buchholzer Dreieck: Lkw-Fahrer wird schwer verletzt (1 Min)

