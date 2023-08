Stand: 16.08.2023 09:40 Uhr Schwerer Raub: Prozess gegen drei junge Menschen beginnt

Vor der Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg startet am Mittwoch der Prozess gegen zwei heute 19-Jährige und eine 15-Jährige, unter anderem wegen schweren Raubes. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Februar in Soltau (Landkreis Heidekreis) einen Mann in dessen Wohnung mit Fäusten und einem Stock geschlagen und 2.000 Euro erbeutet zu haben. Einer der Angeklagten soll außerdem zwei Tankstellen in Munster und Hamburg überfallen und Werkzeug aus einem Schuppen in Soltau gestohlen haben, teilte das Landgericht mit. Auch Körperverletzungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden ihm vorgeworfen. Einer der Angeklagten befindet sich in Untersuchungshaft, ein anderer in Strafhaft. Ende September soll das Urteil fallen.

