Stand: 21.06.2022 07:28 Uhr Schwere Brandstiftung: Mann muss sechseinhalb Jahre in Haft

Am Montag hat das Landgericht Lüneburg einen 57 Jahre alter Mann unter anderem wegen schwerer Brandstiftung zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann im vergangenen Jahr zweimal Feuer auf einem Bauernhof in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) gelegt hat. Beim ersten Mal wurden dort ein Einfamilienhaus sowie landwirtschaftliche Gebäude zerstört, beim zweiten Mal brannten Strohballen - Zeugen verhinderten, dass die Flammen auf Gebäude übergriffen.

