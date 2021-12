Stand: 20.12.2021 08:08 Uhr Schwere Brandstiftung: 47-Jähriger ab heute vor Gericht

Vor dem Landgericht Lüneburg beginnt heute der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann wegen schwerer Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Juni dieses Jahres in Uelzen in einem Lagergebäude auf dem Gelände einer Obdachlosenunterkunft ein Feuer gelegt zu haben. Der Brand breitete sich auf Türen und Dachstuhl aus. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Das Urteil soll Ende Januar gesprochen werden.

