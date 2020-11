Schwer verletzter Wolf im Kreis Harburg hatte Schusswunde Stand: 14.11.2020 12:33 Uhr Der vor einigen Wochen im Landkreis Harburg schwer verletzt aufgefundene Wolf ist laut Obduktion angeschossen worden. Das Umweltministerium und die Landesjägerschaft verurteilten die Tat.

"Der illegale Schuss auf einen Wolf ist ein schwerer Verstoß gegen das Naturschutzgesetz", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). "Das ist kein Kavaliersdelikt." Autofahrer hatten das Tier am 16. Oktober in der Nähe von Salzhausen am Straßenrand entdeckt. Nach Beurteilung der Kreisveterinärin wurde der Wolf eingeschläfert, um ihn von seinen Leiden zu erlösen. Tierärztin, Wolfsberater und Jäger gingen zunächst davon aus, dass das Tier angefahren worden war. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin stellte nun jedoch fest, dass der Wolf einen nicht verheilten offenen Knochenbruch hatte, der auf einen Schuss zurückzuführen ist.

Landesjägerschaft spricht von Straftatbestand

Der Präsident der Landesjägerschaft, Helmut Dammann-Tamke, fand ebenfalls deutliche Worte für den Schützen. "Auch wenn die genauen Umstände noch unklar sind, hat sich die Person eines Artenschutzvergehens schuldig gemacht", sagte Dammann-Tamke. "Das ist ein Straftatbestand und dafür kann und wird es keinerlei Verständnis geben."

Vorfall könnte Debatte um Wölfe anheizen

Lies und Dammann-Tamke zeigten sich zudem besorgt, dass dieser Vorfall die ohnehin sehr aufgeheizte Debatte um den Wolf in Niedersachsen weiter anheizen könnte. "Ich werbe stets für die Handlungsfähigkeit des Staates beim Abschuss von Problemwölfen", sagte Lies. All dies müsse aber auf der Grundlage von Recht und Gesetz geschehen. Jede Form vermeintlicher Selbstjustiz sei dagegen vollkommen inakzeptabel. Dammann-Tamke betonte, dass zwischen illegalen Rechtsverstößen und der Umsetzung von rechtsstaatlich angeordneten Maßnahmen klar unterschieden werden müsse.

