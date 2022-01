Stand: 20.01.2022 08:58 Uhr Schweinepest: Bundeswehr lagert in Bergen Schutzzaun ein

Um auf einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Niedersachsen vorbereitet zu sein, hat das Land einen 150 Meter langen Schutzzaun angeschafft. Die Lieferung entspricht etwa 700 Euro-Paletten oder 25 Lkw-Ladungen und wird am Donnerstag in einer Halle des Bundeswehrdienstleistungszentrums Bergen bei Bad Fallingbostel eingelagert. Bei Bedarf sollen von der Seuche betroffene Gebiete schnell eingezäunt werden können. Anfang Januar war der Erreger etwa 50 Kilometer von der Grenze zu Niedersachsen in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.01.2022 | 09:30 Uhr