Stand: 01.02.2022 20:44 Uhr Schwangere mit Messer getötet: Anklage gegen Lebensgefährten

Dreieinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Schwangeren aus Lüneburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen deren Lebensgefährten erhoben. Nach Angaben einer Sprecherin wird dem 37-Jährigen Mord in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Im Oktober vergangenen Jahres soll der Mann seine 36 Jahre alte Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt haben, dass sie und das gemeinsame ungeborene Kind starben. Der Beschuldigte sitzt seitdem in Untersuchungshaft und bestreitet die Tat. Das Motiv ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar.

