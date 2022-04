Schwangere erstochen: Urteil heute erwartet Stand: 21.04.2022 09:56 Uhr Vor fünf Monaten ist eine schwangere Frau in Lüneburg mit Messerstichen getötet worden. Der wegen Mordes angeklagte Lebensgefährte hat die Tat bestritten. Heute könnte das Urteil fallen.

Zuvor wird im Prozess vor dem Landgericht Lüneburg die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes. Der Angeklagte habe mit der Tat verhindern wollen, dass sein Lügengebäude zusammenbricht. Er habe behauptet, dass er eine Arbeitsstelle habe und sich um seinen Aufenthaltstitel kümmern würde, so die Staatsanwaltschaft. Beides habe nicht gestimmt.

VIDEO: Schwangere erstochen: Lebensgefährte unter Verdacht (18.10.21) (1 Min)

Schnittverletzungen durch Wiederbelebung?

Der Angeklagte hat im Prozess bestritten, die Tat begangen zu haben. Über seine Verteidigerin sagte der 38-Jährige aus, dass er seine Lebensgefährtin im Oktober 2021 nach einem morgendlichen Ausflug in die Stadt tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden habe. Schnittverletzungen an seiner Hand erklärte er damit, dass er versucht habe, das Opfer wiederzubeleben. Dabei habe er in ein Messer gegriffen, das auf dem Körper Frau gelegen habe. "Das Schlafzimmer war voller Blut, ich habe versucht, sie wiederzubeleben", hieß es in der am Dienstag verlesenen Erklärung. "Dass sie tot sein soll, habe ich immer noch nicht verstanden." Fragen wollte der Angeklagte vor Gericht nicht beantworten.

Gutachter: "Keine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit"

Die Staatsanwaltschaft geht laut Anklage davon aus, dass der 38-Jährige seine zwei Jahre jüngere Lebensgefährtin nach einem Streit gewürgt und mit mehreren Messerstichen getötet hat. Sie habe sich verzweifelt gewehrt und schwere Verletzungen an den Händen davongetragen, sagte der Staatsanwalt. Ein psychiatrischer Gutachter konnte keine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit bei dem Angeklagten erkennen. Ein medizinisches Gutachten ergab, dass der Mann der Vater des ungeborenen Kindes ist. Zudem gab es unter den Fingernägeln des Opfers keine weiteren DNA-Spuren außer denen des 38-Jährigen.

Weitere Informationen Zwei Prozesse, zwei tote Frauen: Femizide vor Gericht Zwei Männer sollen ihre jeweilige Lebensgefährtin getötet haben. Die Prozesse in Lüneburg und Oldenburg beginnen heute. (22.03.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.03.2022 | 13:30 Uhr