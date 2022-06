Stand: 23.06.2022 11:15 Uhr Schwalben im Landkreis Stade sollen gezählt werden

Mit der Aktion"Schwalben Willkommen" will der Landkreis Stade einen Beitrag zum Schutz der Vögel leisten. Dabei sind alle Bürger im Kreisgebiet aufgerufen, Schwalbennester im Haus oder im Stall zu zählen. Das Projekt ist auf mehrere Jahre angelegt, so ein Sprecher. Ziel sei es, einen Überblick über die Anzahl von Schwalben und Mauersegler zu bekommen. In Norddeutschland gibt es diese Vögel immer seltener, so ein Kreissprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.06.2022 | 06:30 Uhr