Stand: 12.10.2022 21:06 Uhr Schulbusse im Landkreis Rotenburg ausgefallen

Im Landkreis Rotenburg sind am Mittwoch Schulbusse ausgefalen, wie die Verkehrsunternehmen OvA und WEB mitteilten. Der Grund dafür sei, dass Busfahrer fehlen. Betroffen waren vor allem Schulen in den Städten Bremervörde und Rotenburg und in den Samtgemeinden Selsingen, Zeven, Sittensen und Sottrum.

