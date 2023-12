Stand: 19.12.2023 15:19 Uhr Schulbus prallt gegen Baum - Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Neuenkirchen (Landkreis Heidekreis) sind am Dienstag fünf Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Transporter, der für die Schulbeförderung eingesetzt wird, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Den Angaben zufolge wurde die 57-jährige Fahrerin dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Eine Schülerin sowie drei Schüler im Alter von 10 bis 16 Jahren verletzten sich leicht. Warum der Kleinbus von der Straße abkam, ist laut Polizei noch unklar.

VIDEO: Neuenkirchen: Schulbus-Fahrerin lebensgefährlich verletzt (19.12.2023) (1 Min)

