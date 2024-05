Schüsse vor Lackierwerkstatt: Mann verletzt, Verdächtiger in Gewahrsam Stand: 29.05.2024 22:01 Uhr In Neu Wulmstorf sind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr Schüsse vor einer Lackierwerkstatt in der Kantstraße gefallen. Eine Mann erlitt schwere Verletzungen. Fahnder nahmen eine Person fest.

Details zu der Tat und den Hintergründen will die Polizei am Donnerstag bekannt geben. Fest steht, dass die Ermittler nach einer Großfahndung mit einem Polizeihubschrauber und etlichen Streifenwagen aus Niedersachsen und Hamburg den mutmaßlichen Schützen geschnappt haben, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg dem NDR Niedersachsen am späten Abend auf Anfrage sagte. Zu dem Zeitpunkt würden noch Spuren am Tatort gesichert, hieß es.

Verletzter Mann kommt ins Krankenhaus

Der verletzte Mann schwebt dem Sprecher zufolge nicht in Lebensgefahr, sei aber schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Dienststelle in Buchholz unter der Telefonnummer (04181) 28 50 zu melden.

