Stand: 15.04.2025 18:53 Uhr Schüsse auf Wohnhaus in Fintel abgegeben - Polizei ermittelt

In Fintel (Landkreis Rotenburg) sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus abgegeben worden. Nach Angaben der Polizei von Dienstag schlugen drei Projektile in das Gebäude ein. Verletzt wurde dabei niemand. Warum auf das Haus geschossen wurde, ist den Angaben zufolge unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe keine Gefahr für Außenstehende, hieß es. Nähere Angaben wollte die Polizei auf Nachfrage von NDR Niedersachsen nicht machen.

