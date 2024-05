Schüsse auf Mann in Neu Wulmstorf - 23-Jähriger festgenommen Stand: 30.05.2024 11:51 Uhr In Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg ist am Mittwoch ein 35-jähriger Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 23-Jährigen fest. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kannten sich Täter und Opfer und hatten sich am Mittwochabend in einem Auto unterhalten. Dann habe der 23-Jährige die Autotür aufgerissen und zwei Schüsse abgegeben, so die Polizei. Dabei traf der das Opfer einmal im Oberschenkel und ergriff daraufhin die Flucht. Der 35-Jährige kam ins Krankenhaus und wurde operiert. Sein Zustand ist laut Polizei stabil.

23-Jähriger ließ sich widerstandslos festnehmen

Die Ermittlerinnen und Ermittler konnten den mutmaßlichen Schützen nach einer Großfahndung mit einem Hubschrauber und etlichen Streifenwagen aus Niedersachsen und Hamburg festnehmen, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg dem NDR Niedersachsen am Mittwochabend sagte. Ein Zeugenhinweis hatte die Polizei demnach zu dem Aufenthaltsort des Verdächtigen in der Nähe eines Maisfeldes geführt. Dort ließ sich der Mann widerstandslos Handschellen anlegen.

Hintergründe sind unklar

Hintergründe und Motiv der Tat seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Beide Männer hätten sich noch nicht geäußert. Außerdem sei die Schusswaffe noch nicht gefunden worden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags gegen den 23-Jährigen eingeleitet. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls weiterhin, sich bei der Dienststelle in Buchholz unter der Telefonnummer (04181) 28 50 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.05.2024 | 09:30 Uhr