Schülerzeitung aus Buxtehude ausgezeichnet

Die beste Schülerzeitung Niedersachsens aus der Kategorie Gymnasium kommt in diesem Jahr aus dem Landkreis Stade, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Jugendmedienverband Junge Presse Niedersachsen hat die Schülerzeitung der Halephagenschule in Buxtehude ausgezeichnet. Wie der Verband mitteilt, bekamen zwei Autorinnen der Buxtehuder Schule außerdem den Sonderpreis in der Kategorie kritische Berichterstattung. Die Preise sollen aufgrund der Corona-Pandemie erst im Frühsommer vergeben werden.

