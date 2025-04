Stand: 31.03.2025 13:06 Uhr Schüler zwingt Metronom in Lüneburg zur Vollbremsung

Ein 16-Jähriger hat am Donnerstag in Lüneburg die Gleise einer Bahnstrecke überquert und damit für die Vollbremsung eines Metronom gesorgt. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, hatte der Lokführer eine Person im Gleisbereich erkannt und sofort die Schnellbremsung des Zuges eingeleitet. Der Jugendliche habe die Gleise rechtzeitig verlassen können. Er stand anschließend zwischen Lärmschutzwand und Zug. Gegenüber der Bundespolizei erklärte der 16-Jährige, dass er die Gleise aus Interesse überquert habe. Er habe wissen wollen, was sich auf der anderen Seite der Gleise befinde. Zu spät habe er erkannt, dass es auf der anderen Seite wegen der Lärmschutzwand kein Weiterkommen gab. Gegen den 16-Jährigen wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Alle rund 500 Reisenden im Zug blieben nach aktuellem Kenntnisstand der Bundespolizei unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min