Schranken umfahren - Auto von Zug mitgeschleift

Eine Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall an einem Bahnübergang zwischen Niendorf und Wrestedt (Landkreis Uelzen) ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte die Fahrerin mit ihrem Pkw am Donnerstagabend die geschlossenen Halbschranken umfahren. Auf den Gleisen kollidierte das Auto dann mit einer Richtung Uelzen fahrenden Regionalbahn. Der Zug schleifte das Auto mehrere Hundert Meter mit. Die Fahrerin starb in dem stark deformierten Unfallwrack. Der Zugführer erlitt einen Schock. Die rund 20 Fahrgäste im Zug blieben laut Polizei unverletzt. Im Bahnverkehr kam es auch am Freitagmorgen noch zu Behinderungen.

