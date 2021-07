Schönster Heidschnucken-Bock kommt aus Winsen an der Aller

Stand: 08.07.2021 15:42 Uhr

Der schönste Heidschnucken-Bock kommt aus Winsen an der Aller. Er wurde am Donnerstag beim 72. Heidschnuckentag in Faßberg (Landkreis Celle) unter 34 Zuchtböcken in sechs Altersklassen prämiert.