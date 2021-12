Stand: 03.12.2021 10:20 Uhr Schöne Weihnachtsbäume: Erzeuger attestieren guten Jahrgang

Die Menschen in Niedersachsen können sich in diesem Jahr auf qualitativ hochwertige Weihnachtsbäume freuen. 2021 sei seit langem mal wieder ein gutes Jahr, heißt es vom Verband der Weihnachtsbaum-Erzeuger Niedersachsen mit Sitz in Wenzendorf (Landkreis Harburg). Die Mischung aus Sonne und Regen habe den Bäumen gut getan. Die vergangenen Jahre seien sehr trocken und deshalb nicht einfach für das Wachstum gewesen. Allerdings müssen die Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen: Die Weihnachtsbäume kosten durchschnittlich drei Euro mehr als im Vorjahr.

