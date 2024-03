Stand: 21.03.2024 12:28 Uhr Schockanrufe: Ermittler geben Tipps zum Schutz vor Betrügern

Die Polizei in Rotenburg warnt erneut vor Schockanrufen und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann. Laut Fred Krüger, dem Beauftragten für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Rotenburg, durchsuchen die Täter für solche Anrufe oftmals Telefonverzeichnisse nach altdeutschen Namen und nach kurzen Telefonnummern. So wollen sie ältere Menschen finden, um sie mit falschen Angaben zur Herausgabe von Geld oder Wertsachen zu bringen. Krüger empfiehlt: "Lassen Sie Ihre Telefonnummer am besten aus dem Verzeichnis löschen oder nur den Anfangsbuchstaben Ihres Vornamens eintragen".

