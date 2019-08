Stand: 02.08.2019 09:51 Uhr

Schließfach-Coup: Polizei fahndet mit Fotos

Im Fall der aufgebrochenen Sparkassenschließfächer in Buchholz (Landkreis Harburg) fahnden die Ermittler jetzt öffentlich nach den unbekannten Tätern. Auf der Internetseite der Polizeidirektion Lüneburg sind 16 Bilder zu sehen, die aus den Aufnahmen der Überwachungskameras stammen. Bei der Tat Anfang Juli hatten die Diebe bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude mehr als 80 Schließfächer ausgeräumt. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von mehr als einer Million Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer (04181) 28 50 entgegen.

Tatort Hannover: Mehr als eine Million Schaden

In Hannover hatten unbekannte Täter am gleichen Wochenende mit einem ähnlichen Vorgehen mehrere Dutzend Schließfächer in zwei Sparkassenfilialen ausgeräumt. "Bisher haben wir einen niedrigen siebenstelligen Betrag festgestellt", sagte eine Polizeisprecherin Mitte Juli gegenüber NDR.de. Demnach habe es noch ungeöffnete Schließfächer gegeben, bei denen ein Verdacht auf eine Straftat bestehe.

