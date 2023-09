Stand: 13.09.2023 12:37 Uhr Schlag gegen Drogendealer: Polizei nimmt sieben Männer fest

Die Polizei meldet einen Erfolg im Kampf gegen die Drogenszene in Rotenburg und Scheeßel im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Staatsanwaltschaft Verden erließ Haftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren. Fünf weitere Verdächtige befinden sich wieder auf freiem Fuß, würden aber weiter von der Polizei beobachtet, so ein Sprecher. Schon lange habe die Polizei die Männer beobachtet und vermutet, dass es sich um eine vernetzte Gruppe von Dealern handelt, sagte der Sprecher weiter. Die Hinweise auf größere Drogengeschäfte hätten sich in der vergangenen Woche verdichtet. In der Nacht vom 6. auf den 7. September stellten sie bei einer Razzia Kokain, Cannabis-Produkte, Amphetamine und verschreibungspflichtige Medikamente sicher. Außerdem fanden die Ermittler eine große Summe Bargeld sowie zwei Schreckschusswaffen.

