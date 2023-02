Schlag gegen Clankriminalität: Zwei Festnahmen in Uelzen Stand: 07.02.2023 12:00 Uhr Die Polizei ist in Uelzen gegen zwei mutmaßliche Drogendealer vorgegangen. In einer groß angelegten Aktion haben Fahnder sieben Wohngebäude und Objekte im Stadtgebiet durchsucht.

Bei dem Einsatz, der am vergangenen Donnerstag erfolgte, nahmen die Ermittler das Brüderpaar im Alter von 29 und 31 Jahren fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamte werfen den Männern räuberische Erpressung und den Handel mit Betäubungsmitteln vor. Sie sollen zwei Abnehmer der Betäubungsmittel schwer verletzt haben. Bei den Razzien stellten Ermittler den Angaben Drogen in nicht geringen Mengen und anderes Beweismaterial, darunter hochwertige Uhren und Bargeld, sicher.

Drei weitere Personen in Polizeigewahrsam

Ein Amtsrichter in Stade erließ Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Der Richter erließ auch Haftbefehl gegen den 29 Jahre alte Bruder, setzte diesen aber gegen strenge Auflagen außer Vollzug. Die Polizei ermittelt seit längerem gegen die beiden Brüder aus Uelzen sowie weitere Personen aus dem Umfeld der Beschuldigten. Drei weitere Personen befanden sich zwischenzeitlich in Polizeigewahrsam, wurden allerdings kurze Zeit später wieder entlassen.

