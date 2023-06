Schlag gegen Automatensprenger: Polizei nimmt drei Personen fest Stand: 29.06.2023 16:00 Uhr Im Kampf gegen Geldautomatensprenger hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Mittwoch 21 Objekte in den Niederlanden durchsuchen lassen. Drei mutmaßliche Bandenmitglieder wurden festgenommen.

Die mutmaßlichen Täter sollen in Deutschland für 18 Geldautomaten-Sprengungen verantwortlich sein und dabei über eine Million Bargeld erbeutet haben. In Niedersachsen sollen sie im vergangenen Jahr Geldautomaten in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg), in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) und in Voltlage (Landkreis Osnabrück) gesprengt haben.

Sprengvorrichtungen und Schusswaffen beschlagnahmt

Bei der Razzia waren nach Polizeiangaben rund 300 Niederländer im Einsatz. Sie beschlagnahmten zahlreiche Beweismittel - unter anderem Fahrzeuge, präparierte Spreng-Vorrichtungen und mehrere scharfe Schusswaffen.

Polizeipräsident: "Beeindruckender Ermittlungserfolg"

Lüneburgs Polizeipräsident Thomas Ring sprach von einem "beeindruckenden Ermittlungserfolg". Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens dankte der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg und der Staatsanwaltschaft Osnabrück für ihre "großartige Arbeit." Auch in Zukunft werde das Land auf die internationale polizeiliche Zusammenarbeit mit den Niederlanden setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.06.2023 | 15:00 Uhr