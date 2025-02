Stand: 10.02.2025 10:29 Uhr Schlägerei mit 13 Beteiligten auf Party: Polizei sucht Zeugen

Nach einer größeren Schlägerei im Umfeld einer Feier in Asendorf (Landkreis Harburg) sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben einer Sprecherin war es in der Nacht zu Sonntag bei einer Faslams-Feier zu einem Streit zwischen mehreren Partygästen gekommen. Bei Faslam handelt es sich um eine norddeutsche Variante des Karnevals. Auf der Feier seien etwa zehn Gäste auf drei Männer losgegangen und hätten sie mit Faustschlägen und Kopfnüssen verletzt, so die Polizei. Die drei Männer wurden verletzt; einer von ihnen musste den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04171) 79 60 beim Polizeikommissariat in Winsen (Luhe) zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.02.2025 | 06:30 Uhr