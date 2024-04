Stand: 02.04.2024 10:36 Uhr Schlägerei am Osterfeuer eskaliert: Polizist leicht verletzt

Bei einer Schlägerei in der Nähe eines Osterfeuers in Dibbersen (Landkreis Harburg) ist ein Polizist leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahm eine Streifenwagenbesatzung am Samstag gerade einen Verkehrsunfall auf, als die Beamten auf einen Streit in einer größeren Gruppe Menschen aufmerksam wurden. Beim Versuch, den Streit zu schlichten, habe ein Schlag einen der Polizisten am Hinterkopf getroffen. Den Angaben zufolge konnte erst hinzugerufene Polizei-Verstärkung die Parteien trennen. Warum es zu dem Streit kam, sei unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min