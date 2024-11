Schimmel: Hauptschule in Buxtehude für Monate geschlossen

Stand: 18.11.2024 16:00 Uhr

Messungen in der Hauptschule am Schulzentrum Süd in Buxtehude haben eine erhöhte Schimmelpilzkonzentration ergeben. Nun wird die Schule laut Stadt ab Dienstag geschlossen - bis voraussichtlich Februar.