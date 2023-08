Stand: 10.08.2023 08:22 Uhr Schiffshebewerk Scharnebeck kaputt - Stau im Elbeseitenkanal

Das Schiffshebewerk in Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) ist derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei liegen auf beiden Seiten bereits zahlreiche Binnenschiffe im Elbeseitenkanal und warten auf Weiterfahrt. Auf der Elbe müssten bereits Schiffe in den Häfen Geesthacht und Lauenburg in Schleswig-Holstein parken, weil der Kanal aus nördlicher Richtung voll belegt ist, heißt es von der Wasserschutzpolizei. Den Angaben zufolge ist ein tragendes Element in einem der beiden Tröge gebrochen. Weil der zweite Trog des Hebewerks saniert wird, ist in Scharnebeck auf dem Wassserweg derzeit kein Durchkommen. Wann und wie es weitergeht ist derzeit unklar.

