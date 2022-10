Stand: 15.10.2022 12:53 Uhr Schiffe können Ilmenau-Sperrwerk wieder passieren

In Hoopte im Landkreis Harburg wird an diesem Wochenende nach sechs Monaten Bauarbeiten das Ilmenau-Sperrwerk wieder für den Schiffsverkehr geöffnet. Mitte April wurde das Bauwerk für eine Modernisierung und für den Einbau von zwei neuen elbseitigen, je 40 Tonnen schweren Stemmtoren trockengelegt. Das teilte der zuständige Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit. Die neuen Tore sollen künftig einen besseren Schutz vor Hochwasser bieten. Von diesem Samstag an ist das Sperrwerk für Schiffe wieder passierbar. Das Ilmenau-Sperrwerk südlich von Hamburg war nach der schweren Sturmflut von 1962 erbaut worden. Es sorgt bei Bedarf für eine Sperrung der Mündung der Ilmenau und schützt die Ilmenau- sowie die Luheniederungen und die Stadt Winsen vor Sturmfluten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.10.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser